सीस्मिक एयर गन

तेल और गैस की खोज में इस्तेमाल होने वाली सीस्मिक एयर गन हर कुछ सेकंड में अत्यधिक तीव्र ध्वनि से विस्फोट करती है. ये धमाके समुद्र के नीचे छिपे संसाधनों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये समुद्री जीवों की सुनने और दिशा पहचानने की क्षमता को स्थायी रूप से नष्ट कर देते हैं.