शांत दिखते समुद्र के भीतर क्यों मचा इतना शोर? समुद्री जीवों में छाई ये चुप्पी किसी 'तबाही' के संकेत तो नहीं!
Marine Ecosystem Threat: महासागरों की गहराई में बढ़ता इंसानी शोर (Underwater Noise Pollution) अब समुद्री इकोसिस्टम के लिए एक अदृश्य खतरा बन गया है. जहाजों के इंजन, तेल की खोज और सैन्य गतिविधियों के कारण व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीवों का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि यह शोर उनके संवाद और जीवन चक्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है.