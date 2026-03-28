क्यों चलाई गई कालका-शिमला रेल

1864 में भारत में वायसराय सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया. ब्रिटिश सरकार अप्रैल की शुरुआत से अक्टूबर तक शिमला में आकर बस जाती थी. हर साल वायसराय, सैन्य अधिकारी और लगभग 5,000 क्लर्क, अपने परिवारों और नौकरों के साथ कलकत्ता से शिमला तक की 1,200 मील की थका देने वाली यात्रा करते थे. अंग्रेज अधिकारी पांच दिनों तक घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी और पालकी से यात्रा करते हुए, ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार करके शिमला के ठंडे मौसम में पहुँचते थे. शिमला के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ये ट्रेन चलाई गई. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)