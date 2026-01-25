तारों की आग से जन्म

वैज्ञानिकों के अनुसार सोना सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर के दौरान बनी ऊर्जा से पैदा हुआ, यानी यह धातु पृथ्वी से भी अरबों साल पुरानी है.