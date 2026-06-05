कैसे किया जाता था तैयार?

आज के समय में तो आसानी से जनेऊ बजार में मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पहले के समय में धागे नहीं होते थे तो इन्हें कैसे तैयार किया जाता था? पहले के समय में जनेऊ (यज्ञोपवीत) बनाने में काफी समय लगता था और शुद्धता से जुड़ी होती थी. यह मुख्य रूप से सूती धागे यानी कपास से बनाया जाता था और इसमें वैदिक मंत्रों का जाप, शुद्धि के नियम और विशेष तकनीक शामिल होती थी. आजकल तो आप इन्हें आसानी से बाजार खरीद सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसे स्वयं या पुरोहित घर पर बनाते थे. इसके लिए एक शुद्ध उगी कपास को 3 दिन धूप में सुखाकर रुई निकाली जाती थी, फिर उससे धागा काता जाता था, आजकल बारीक सूती धागा बाजार से ले लिया जाता है.