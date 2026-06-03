पहले कैसे होती थी प्रेग्नेंसी की जांच?

मां बनने का एहसास हर महिला के लिए बेहद खास होता है, हालांकि इस दौरान कई तरह के प्रॉसीजर से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले तो प्रेग्नेंसी की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब पहले के समय में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती थी तब प्रेग्नेंसी की जांच कैसे होती थी? आज के समय में अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंसी की जांच का सबसे आम, सुरक्षित और सटीक तरीका माना जाता है, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल प्रेग्नेंसी में 1950 के दशक के अंत से शुरू हुआ, इससे पहले हजारों सालों तक महिलाएं और वैद्य-डॉक्टर दूसरे तरीकों से गर्भावस्था की पुष्टि करती थीं.