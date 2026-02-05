कैसा रहेगा आज के मौसम का मिजाज?

आज देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम 18°C के आसपास रहेगा, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस होगी. आद के समय हर दिन के सुबह के पहर में ही पूरे दिन के मौसम का अनुमान जानने को मिल जाता हैं. वहीं, मौसम विभाग (IMD) भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि देश में पहली बार मौसम रिपोर्ट कब जारी की गई थी. आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल और इस विभाग के बनने की पूरी कहानी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..