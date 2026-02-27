बालों को होता है भयंकर नुकसान-

रंगों के त्योहार यानी होली को अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस दिन लोग जमकर रंग खेलते हैं और रंगों में सराबोर नजर आते हैं, हालांकि हम में से अधिकतर लोग बालों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं रंग आगे चलकर बालों के लिए मुसीबत बन जाते हैं. होली जितनी खुशी लेकर आती है, उतनी ही चिंता बालों की सेहत को लेकर भी बढ़ा देती है. रंग खेलते समय सबसे ज्यादा नुकसान बालों को होता है, क्योंकि स्कैल्प और बाल दोनों ही केमिकल कलर्स के सीधे संपर्क में आते हैं, जिससे बाल रूखे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं या झड़ने लगते हैं