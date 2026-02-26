होली पर बन रहे हैं कई राजयोग

हिंदू धर्म में होली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देशभर में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल होली के दिन कुछ ग्रह मिलकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. होली के दिन कुंभ राशि में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इसके अलवा मंगल-सूर्य की युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा. कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल और राहु मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे. वहीं 2 मार्च को शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे मालव्य राजयोग बनेगा.