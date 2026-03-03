कितना जुर्माना लगेगा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नशा करके गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत चालान करके कोर्ट भेजा जाता है. इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है, लापरवाही से गाड़ी चलाता है या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, तो 5 हजार रुपये का चालान कटेगा. साथ में 6 महीने जेल का प्रावधान है. ओवर स्पीडिंग के मामले में 2000 रुपये का चालान, हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपये और गाड़ी का लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपये का चालान कटेगा.