वर्ष 2016 में आई हॉलीवुड फिल्म The Legend of Tarzan की फेम आस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस Margot Robbie अपने काम को लेकर खुलकर बात करती हैं. उन्होंने कहा कि वह नए प्रोजेक्ट का चयन करते समय थोड़ा डर महसूस करना चाहती हैं. एक वेबसाइट के मुताबिक 29 वर्षीय अभिनेत्री ने भूमिकाओं का चयन करने की प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात की. Margot Robbie ने कहा कि किसी किरदार का चयन करने के दौरान मैं हमेशा थोड़ा डर महसूस करना चाहती हूं. उन्होंने कहा कि एक तरह से वह खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं और इसलिए थोड़ा डर महसूस करना चाहती हैं. बता दें कि Margot Robbie का जन्म 2 जुलाई 1990 को क्वींसलैंड के डल्बी में हुआ था और वह गोल्ड कोस्ट हिंडलैंड में पलीबढ़ी. उनके मातापिता सरी केसलर एक फिजियोथेरेपिस्ट और डौग रॉबी एक फार्म मालिक हैं. Margot Robbie ने 16 साल की उम्र में एक साथ तीन जॉब की हैं. उन्होंने स्कूल में नाटक का अध्ययन किया और समरसेट कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की. Margot Robbie 17 साल की उम्र में मेलबोर्न चली गईं और वहां उन्होंने प्रोफेशनल एक्टिंग शुरू की. उन्होंने हॉलीवुड की कई फेमस फिल्में जैसे Suite Française, Mary Queen of Scots, Once Upon a Time in Hollywood में काम कर चुकी हैं. फोटो साभार इंस्टाग्राम