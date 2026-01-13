डॉक्यूमेंट्स देने में हुई देरी तो बैंक देगा हर्जाना
एक बार जब होम लोन खत्म हो जाता है, तो बैंक आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और NOC देती है. लेकिन, इस प्रोसेस में कई बार बैंक की तरफ से ज्यादा वक्त लगाया जाता है. ऐसा होने पर RBI के नियम के मुताबिक, बैंक को अपने कस्टमर को हर्जाना देना पड़ता है. RBI के ये नियम पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन समेत वैसे लोन अकाउंट पर लागू होगा, जिसे लेने के लिए कस्टमर ने अपनी चल-अचल संपत्ति गिरवी रखी है.अगर बैंक कस्टमर की प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं, तो उन्हें मुआवजे के साथ-साथ पेनल्टी भी देनी होगी.