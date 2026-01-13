होम लोन चुका दिया, अब आगे क्या?

खुद का घर बनाना हर इंसान का सपना होता है. कुछ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां आपके घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए होम लोन देती हैं. टेन्योर लंबा होने के कारण होम लोन बहुत ही कम ब्याज दरों पर मिलता है.लेकिन, लंबे समय तक ब्याज चुकाना किसी के लिए आसान भी नहीं होता.ज्यादातर लोग कहीं से एकमुश्त रकम आने पर कोशिश करते हैं कि होम लोन को समय से पहले ही चुका दिया जाए, ताकि इंटरेस्ट और हर महीने की EMI से पीछा छूटे.एक बार होम लोन चुका देने के बाद लोग राहत की सांस लेते हैं. वो सोचते हैं कि अब घर का मालिकाना हक मिल गया. वास्तव में लोन चुका देने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी ओनरशिप मिल गई है.