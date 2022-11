2 / 9

लहसुन

लहसुन Garlic is Beneficial for Asthma in Hindi अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है. 30ml दूध में लहसुन की पाँच कलियाँ उबालकर इस मिश्रण का रोजाना सेवन करने से अस्थमा जड़ से ठीक हो जाता है.