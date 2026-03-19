घरेलू तरीके आएंगे काम-

अभी मार्च का महीना भी नहीं बीता है और गर्मी अपने चरम पर आ गई है. गर्मियों के आते ही घर में छिपकलियां दिखना शुरू हो जाती हैं. वैसे तो छिपकली आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ लोगों महज इनके दिखने मात्र से ही परेशानी होने लगती है. इन्हें देखकर डर लगता है, खासकर बच्चों और घर की महिलाओं को. ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर इनसे राहत कैसे पाएं? आज हम आपके लिए कुछ घरेलू और आसान तरीके लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप से इन्हें घर से दूर रख सकते हैं. ये तरीके 100% नैचुरल हैं, सस्ते हैं और केमिकल फ्री हैं. आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में