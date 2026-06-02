मस्सों का कारण-

मस्सों के होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस (HPV), उम्र, सूरज की रोशनी या जेनेटिक कारणों, इन सभी के चलते मस्सों की शिकायत हो सकती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय काम आ सकते हैं, हालांकि चेहरे या संवेदनशील जगह पर कोई भी चीज लगाने से पहले डॉक्टर (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह जरूर लें. गलत उपाय से जलन, निशान, इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है, इसके साथ अगर तिल अचानक बदल रहा हो,जैसे रंग, आकार, खून निकलना तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय, इन उपायों को Ankitanoop नाम के एक YOUTUBE चैनेल पर बताया गया है.