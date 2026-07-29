चावल और अलसी कैसे करते हैं?

पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चावल और अलसी काम कैसे करते हैं. चावल की बात करें तो इसमें फेरुलिक एसिड, विटामिन B, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये स्किन को ब्राइट करते हैं, कोलेजन बढ़ाते हैं और हल्का एक्सफोलिएशन देते हैं. इससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है. वहीं अलसी (Flaxseed) की बात करें तो इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, लिग्नांस और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होते हैं, ये स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं, सूजन कम करते हैं और नमी लॉक करते हैं। स्किन टाइट और फर्म होती है.