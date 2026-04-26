हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के फायदे

सबसे पहले आपको बताते हैं हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के बारे में, ये सेलुलोज मटेरियल से बनकर तैयार होता है. इसकी खासियत है कि ये लंबे समय तक पानी को अपने अंदर रखने का काम करता है, जिससे आपको लगातार कूलिंग मिलती है. ये जल्दी खराब भी नहीं होता है. इसमें बदबू भी नहीं आती है. इसका डिजाइन मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है.