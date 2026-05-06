सबसे महंगे शहर की सबसे घटिया लाइफ

दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अमीर देश हैं. इन देशों की लाइफस्टाइल, कमाई और खूबसूरती देखने के लिए अलग-अलग देशों से लोग आते हैं. हांगकांग इस लिस्ट में शामिल है. चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन (SAR) होने के नाते हांगकांग जितना बिजी शहर है, उससे कहीं ज्यादा महंगा भी. हांगकांग को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है, लेकिन यहां के लोगों की लाइफ आपकी कल्पना से एकदम उलट है. यहां के लोग चटाई बिछाने जितनी जगह पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं. इसे हांगकांग में ‘कॉफिन होम’ या ‘कैप्सूल अपार्टमेंट’ कहा जाता है.