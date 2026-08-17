दुनिया के तेल बाजार के लिए इतना अहम है यह जलडमरूमध्य
होर्मुज जलडमरूमध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की महत्वपूर्ण कड़ी है. इस संकरे मार्ग से दुनिया के कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्से की आवाजाही होती है. यही कारण है कि यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं. भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी होर्मुज की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है. अगर लंबे समय तक जहाजों की आवाजाही बाधित रहती है, तो माल ढुलाई, बीमा और ऊर्जा आयात की लागत बढ़ सकती है. हालांकि फिलहाल बाजार ने इस जोखिम को पूरी तरह कीमतों में नहीं उतारा है.