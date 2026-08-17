अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से क्यों जुड़ी हैं बाजार की उम्मीदें?

तेल बाजार के लिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का भविष्य बेहद महत्वपूर्ण है. अगर दोनों पक्ष किसी समझौते या तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद बढ़ सकती है. इससे बाजार में सप्लाई को लेकर डर कम होगा. लेकिन अगर बातचीत लंबे समय तक अटकी रहती है और समुद्री सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं, तो तेल की कीमतों पर फिर से दबाव आ सकता है. अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने की बात ने अनिश्चितता को और बढ़ाया है. बाजार फिलहाल हर राजनयिक बयान और सैन्य घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है. आने वाले दिनों में किसी भी बड़े घटनाक्रम का असर कच्चे तेल की कीमतों पर तेजी से दिखाई दे सकता है.