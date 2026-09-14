सऊदी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन-मिसाइलों की बौछार
इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा हमले में हूतियों ने सऊदी अरब के शरूराह इलाके में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है. हूती लड़ाकों ने हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. हथियारों के डिपो और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया. इससे पहले भी हूती सऊदी अरब के दक्षिणी शहरों अबहा, खमिस मुशैत, जिजान और नजरान को निशाना बना चुके हैं।.सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, हालिया हमलों में 73 लोग घायल हुए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.