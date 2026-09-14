सऊदी की तेल पाइपलाइन पर भी बड़ा झटका

संकट की गंभीरता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब ने अपनी प्रमुख ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है. यह पाइपलाइन करीब 1,200 किलोमीटर लंबी है और फारस की खाड़ी से कच्चा तेल रेड सी के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है. इसकी क्षमता करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन है. यानी दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 4 फीसदी तक इस रूट से प्रभावित हो सकता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है. अगर पाइपलाइन लंबे समय तक बंद रहती है तो वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई संकट और गहरा सकता है.