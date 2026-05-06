भारत और अमेरिका पर असर
दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में प्रभाव भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि रीजन में नई दिल्ली के भी हित हैं. पाकिस्तान सऊदी अरब, चीन, ईरान और US के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठा रहा है. भारत वेट एंड वॉच की मुद्रा में है. वहीं, अगर मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में चीनी हथियार पहुंचने हैं तो यह चीन के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी मध्य पूर्व में ज्यादातर देश अमेरिकी हथियारों पर ही निर्भर हैं. उधर, पाकिस्तान का बढ़ता दखल चीनी वेपन सिस्टम, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है. (photo credit AI, for representation only)