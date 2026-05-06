मिडिल ईस्ट में बढ़ता पाकिस्तान का प्रभाव, चीन को कैसे फायदा

ईरान युद्ध ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक बड़ा मौका दिया है. इस जंग से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है. वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस करार भी है. इन परिस्थितियों में पाकिस्तान में सऊदी अरब में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बनाई है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर डेटा के मुताबिक, 2021 और 2025 के बीच पाकिस्तान के 80 परसेंट तक आर्म्स इंपोर्ट चीन से हुए हैं. यानी चीन के हथियार आसानी से मिडिल ईस्ट की जमीन तक पहुंच रहे हैं. बहुत संभावना है कि सऊदी में चीन निर्मित फाइटर जेट भी तैनात हों. यानी अगर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है तो साथ-साथ चीन के हथियारों की पहुंच भी बढ़ रही है. वहीं चीन के हथियार बिना सीधे जंग में उतरे टेस्ट होंगे.