अदरक को काटकर खुला न छोड़ें
कुछ लोगों की काफी ज्यादा बुरी आदत होती है, कि वो अदरक को ऐसी काटकर खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए. कटा हुआ अदरक ज्यादा जल्दी सूख सकता है और नमी आस-पास घुमने से वो काफी ज्यादा खराब भी हो जाता है. अगर अदरक काटने के बाद बच गया है, तो उसे साफ और सूखे कंटेनर में रखें, जिससे इसको आप खराब होने से काफी हद तक बचा सकते हैं. अगर अदरक चिपचिपा, बहुत नरम या बदबूदार हो गया है तो उसे इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.