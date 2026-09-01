अदरक

बरसात के मौसम आते ही लोगों को कई तरह-तरह की समस्याओं के शिकार होते हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर सेहत का भी खास ध्यान रखना होता है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है. चाय, सब्जी, दाल और कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल होने वाला अदरक अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो वो घर पर रखे-रखे काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है. उसमें नमी आ जाती है और कुछ ही दिनों में वह नरम होकर सड़ने लग जाता है. अगर आप भी इसको सड़ने से बचाकर अच्छे से स्टोर करना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं.