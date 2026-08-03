1/7 धरती के नीचे एक अलग दुनिया धरती के नीचे बनने वाली गुफाएं प्रकृति की बेहद धीमी और लंबी प्रक्रिया का परिणाम हैं. सबसे अधिक गुफाएं चूना पत्थर वाले इलाकों में बनती हैं. जब बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर हल्का अम्लीय बन जाता है, तो वह जमीन में रिसता है और चूना पत्थर को धीरे-धीरे घोलने लगता है. हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है. धीरे-धीरे छोटी दरारें बड़ी सुरंगों और फिर विशाल गुफाओं में बदल जाती हैं. इसलिए धरती के नीचे की ये दुनिया समय, पानी और चट्टानों की प्राकृतिक कहानी है.