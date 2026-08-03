गुफा बनाने वाला सबसे बड़ा कलाकार

जानकर चौंकेंगे कि नॉर्मल दिखने वाला बारिश का पानी गुफा बनने की शुरुआत करता है. जब यह पानी वातावरण और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है, तो उसमें हल्का कार्बोनिक अम्ल बन जाता है. यही पानी जमीन के अंदर मौजूद चूना पत्थर की दरारों में प्रवेश करता है और धीरे-धीरे पत्थर को घोलता रहता है. शुरुआत में दरारें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार घुलने की वजह से वे चौड़ी और गहरी हो जाती हैं. आखिरकार ये दरारें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि उनके भीतर इंसान भी चल सके. यही प्राकृतिक प्रक्रिया दुनिया की अधिकांश चूना पत्थर वाली गुफाओं की नींव मानी जाती है.