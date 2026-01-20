बंजर जमीन में हरियाली लाने के लिए चीन का जुगाड़

चीन दुनिया का ऐसा देश है, जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में हमेशा ही दिलचस्पी रहती है. चाहे वह उनकी संस्कृति हो या फिर खान-पान. खेती-बाड़ी और बीमारी भगाने के लिए भी चीन ऐसे जुगाड़ अपनाता है, जिसके बारे में जानकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. चीन की जो बातें हमें अजीबोगरीब लगती हैं, उसे करने के पीछे चीन की एक सोची-समझी और लैब टेस्टेड थ्योरी होती है. हाल में चीन ने अपने रेगिस्तान में एक नहीं दो नहीं, बल्कि एक साथ 15 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं. ये पढ़कर ही आप गुस्से में आ जाएंगे. आपका अगला सवाल होगा- ये क्या बात हुई? इन खरगोशों को भला रेगिस्तान में छोड़ने का क्या कारण हो सकता है, जहां न पानी है और न खाना. ऐसे में तो ये खरगोश मर जाएंगे. लेकिन, ऐसा नहीं है. रेगिस्तान में इन खरगोशों को छोड़ने के पीछे चीन ने बहुत बड़ा घरेलू जुगाड़ लगाया है.