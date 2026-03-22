रेलगाड़ियों की वजह से टाइम जोन की शुरूआत

19वीं सदी से पहले, हर शहर अपना समय सूरज की स्थिति के हिसाब से तय करता था, लेकिन जब रेलगाड़ियां और संचार के साधन बढ़े, तो अलग-अलग जगहों पर लोकल टाइम की वजह से भारी कन्फ्यूजन होने लगा, इसी समस्या ने स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पैदा की.