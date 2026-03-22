How Clocks Tell Different Times On Same Planet Know How When And Where Practice Of Time Zones Originated In World 8351928
एक ही धरती पर अलग-अलग समय कैसे बताती है घड़ी? जानें दुनिया में कब-कैसे और कहां से आया टाइम जोन का चलन
क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी धरती एक ही समय पर क्यों नहीं चलती? जब अमेरिका में दिन होता है, तो भारत में रात. ऐसे में दोनों देश के लोग कैसे एक समय पर मिले और उनके बीच टाइम को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए टाइम जोन का कॉन्सेप्ट ईजाद किया गया. आइए जानते हैं घड़ी की सुइयों के पीछे छिपे टाइम जोन के साइंस और इतिहास को...