बेहद खतरनाक-

ऐसे ही कुछ अन्य तरीकों को अपनाया जाता था, जैसे बर्फ या ठंडे पानी से सुन्न करना, नसों पर दबाव आदि. कुछ जगहों पर गले की धमनी दबाकर कुछ देर के लिए बेहोश किया जाता था. हालांकि कई बार ये खतरनाक भी होता था, इससे मरीज खी बार बेहोश नहीं होता था, बल्कि नशे से मर भी जाता था