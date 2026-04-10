How Did Doctors Operate Before Anesthesia Besides Alcohol And Opium Speed Was A Key Part Of The Strategy Know The Shocking Truth 8375335
जब बेहोशी की दवा नहीं थी तो कैसे होती थी सर्जरी? कभी शराब पिलाकर तो कभी...
How Did Doctors Operate Before Anesthesia: आज के समय में जब सर्जरी या ऑपरेशन होते हैं तो पहले मरीजों को एनेस्थीसिया (Anesthesia) दिया जाता है, जिससे उन्हें दर्द महसू न हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पहले के समय में जब एनेस्थीसिया नहीं था तब मेडिकल प्रोसीजर (सर्जरी) कैसे किए जाते थे? चलिए जानते हैं.