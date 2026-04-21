स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस-

ये ट्रिक्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही है. ये पहली ट्रिक काफी पुलर है, क्योंकि इससे दाने खुद-ब-खुद अलग हो जाते हैं. अनार को ऊपर-नीचे से थोड़ा सा काट लें (सिर्फ टॉप और बॉटम). अनार को बीच से आधा काट लें, फिर हर हिस्से को 4-5 भागों में तोड़ लें, जैसे संतरा की फांकी, बड़े बाउल में ठंडा पानी भरें, अनार के टुकड़ों को पानी में डुबो दें. पानी के अंदर ही हाथ से हल्का-हल्का दबाकर दाने अलग करें. दाने नीचे बैठ जाएंगे, छिलका ऊपर तैर जाएगा. छिलका निकालें, दानों को छलनी से निकालकर इस्तेमाल करें