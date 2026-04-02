महज 22 साल की उम्र में बन गए थे CA

राघव चड्ढा की सबसे बड़ी पहचान उनकी पढ़ाई ही है. वे एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं. उन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से CA की डिग्री हासिल कर ली थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.