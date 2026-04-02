How Educated How Much Property Raghav Chadha Own Know Rajya Sabha Mp Qualifications 8365902
कितने पढ़े-लिखे और कितनी संपत्ति के मालिक हैं राघव चड्ढा? राज्यसभा MP की क्वालिफिकेशन जान रह जाएंगे हैरान
Raghav Chadha education qualification: क्या आप जानते हैं कि संसद में लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े यूनिक मुद्दे उठाने वाले राघव चड्ढा अब राज्यसभा में AAP के डिप्टी लीडर के रूप में नजर नहीं आएंगे. आइए जानते हैं कि युवाओं के चहेते और आम आदमी पार्टी के इस दिग्गज नेता की कुल संपत्ति कितनी है और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है...