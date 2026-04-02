स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान का टोल टैक्स प्लान

युद्ध से घिरे ईरान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगा सकता है. हालांकि, समुद्र में मैरिटाइम लॉ से डिसाइड होता है, जिस पर ईरान ने भी अपनी सहमति दी है. हालांकि, इसे लेकर ईरान की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है. आइये तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लागू समुद्री कानून से जुड़े लॉ को समझते है...