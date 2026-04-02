How Far Strait Of Hormuz From Iran Land How Long Distance In Sea Ruled By Nearest Country 8365712
Iran की जमीन से कितनी दूर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? जानें समुद्र में कहां तक फैला होता है नजदीकी देश का राज
Iran Strait of Hormuz maritime law: दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, उसका करीब 20 से 30% हिस्सा एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है. इजरायल और अमेरिका से जारी युद्ध के बीच ईरान ने इस क्षेत्र पर टोटल कंट्रोल कर रखा है. वहीं, अटकलें ये भी लग रहे हैं कि ईरान इस पैसेज में टोल टैक्स भी वसूल सकता है. आइये समझते हैं कि ईरान और ओमान के बीच, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ज्यादा होगा? और मैरिटाइम लॉ इसे लेकर क्या कहती है...