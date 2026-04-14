How Fighter Jets Launch From Aircraft Carrier Uss Abraham Lincoln Why Boil Seawater Before Launching Fighter Jets Israel Iran War 8379937
बीच समंदर फाइटर जेट लॉन्च के लिए क्यों जरूरी है उबला हुआ पानी? जानिए कैसे काम करता है USS Abraham Lincoln
समंदर के बीचों-बीच तैरता एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर किसी छोटे शहर से कम नहीं होता, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इसका रनवे. जहां सामान्य विमानों को हजारों फीट की दूरी चाहिए, वहीं इन जहाजों पर फाइटर जेट्स महज 300 फीट में आसमान छू लेते हैं. जानिए ये कैसे होता है.