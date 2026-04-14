परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा

यह शुद्ध पानी सिर्फ विमान उड़ाने के काम ही नहीं आता. USS Abraham Lincoln एक न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जहाज है. इसमें दो परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं. इन रिएक्टरों को ठंडा रखने और चलाने के लिए भी इसी शुद्ध पानी का इस्तेमाल होता है. अगर पानी में जरा भी अशुद्धि हुई, तो रिएक्टर को नुकसान पहुंच सकता है. इसी सफाई की बदौलत यह विशालकाय जहाज 50 सालों तक बिना रुके काम कर सकता है.