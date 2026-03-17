अगर बीच रास्ते तेल टैंकर बर्बाद हो जाए तो नुकसान कौन उठाएगा?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि सौदा FOB (Free on Board) है या CIF (Cost, Insurance, and Freight). आमतौर पर, समुद्री बीमा (Marine Insurance) इस नुकसान को कवर करता है. यदि जहाज भारत का है या जोखिम भारत ने उठाया है, तो भारतीय बीमा कंपनियां भरपाई करती हैं, वरना विक्रेता कंपनी की जिम्मेदारी होती है.