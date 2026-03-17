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विदेशों में खरीदे गए तेल का दाम किस खजाने से चुकाती है भारत सरकार? क्या देश में सुरक्षित पहुंचाने की मिलती है गारंटी, जानें यहां
Crude Oil trade: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध में तेल की सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में इसका प्रभाव पर देश में तेल से जुड़े उत्पादों में उतार-चढ़ाव दिखना वैश्विक स्तर पर बदलते हालातों का असर है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि तेल व्यापार कैसे होता है? एक सरकार दूसरे देश की ऑयल कंपनियों से कैसे तेल खरीदती है और इसके प्राइस को कैसे चुकाती है. आइये जानते हैं...