कौन से हथियार भेज रहा रूस
पुतिन पर युद्ध क्षेत्र में अत्याधुनिक ड्रोन जैसे हथियार भेजने का आरोप लग रहा है. ड्रोन के सटीक मॉडल अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन संभावना है कि रूस 'गेरान-2' जैसे ड्रोन की सप्लाई करेगा, जो ईरान के अपने 'शाहिद-136' डिजाइन पर आधारित हैं. रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता एंटोनियो गिउस्टोज़ी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, ईरान को और ड्रोन की ज़रूरत नहीं है. उन्हें बेहतर ड्रोन की जरूरत है. वे उन्नत क्षमताओं वाले ड्रोन चाहते हैं. इसके अलावा पर्दे के पीछे, क्रेमलिन अपने सहयोगी को सैटेलाइट तस्वीरें, टारगेट से जुड़ा डेटा और अहम खुफिया जानकारी देकर मजबूत कर रहा है.