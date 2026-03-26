रूस और ईरान का समझौता

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से ईरान पर 'ऑपरेशन फ्यूरी' का हमला शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद क्रेमलिन ने तेहरान के साथ एक समझौता किया. इसके तहत मार्च की शुरुआत तक, हथियारों की खेप भेजी जानी शुरू हो चुकी है. मॉस्को और तेहरान के बीच अगले तीन सालों में सैकड़ों लॉन्च यूनिट्स और हजारों मिसाइलों के लिए पहले ही एक समझौता हो चुका है. लेकिन मॉस्को ने अपना S-400 सिस्टम देने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ सीधे टकराव का डर है. इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी को तैनात करने के लिए शायद जमीन पर रूसी टीमों की जरूरत पड़ेगी, जिससे वे सीधे तौर पर अमेरिकी सेनाओं के साथ लड़ाई में शामिल हो जाएंगे.