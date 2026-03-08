बाइबिल में इजरायल कहानी

इजरायल के नाम की जड़ें सीधे तौर पर बाइबिल से जुड़ी हैं. यह कहानी याकूब (Jacob) नाम के एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इब्राहिम और इसहाक का पोता था. बाइबिल के जेनेसिस 35 (Genesis 35) अध्याय के अनुसार, एक रात याकूब की नदी के किनारे एक रहस्यमयी व्यक्ति से सारी रात कुश्ती हुई थी. सुबह होने पर जब उस व्यक्ति ने जाने की अनुमति मांगी, तो याकूब ने उससे आशीर्वाद देने का आग्रह किया. उस व्यक्ति ने, जिसे ईश्वर का दूत या स्वयं ईश्वर माना गया है, याकूब से कहा कि अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इजराइल होगा, क्योंकि तुमने ईश्वर और इंसानों के साथ संघर्ष किया है और तुम उसमें विजयी हुए हो. यहीं से इजराइल शब्द का जन्म हुआ. नोट: इजरायल को लोग इजराइल भी लिखते हैं.