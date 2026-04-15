क्या मरा व्यक्ति बातें सुन सकता है?

अब सवाल उठता है कि क्या मरा हुआ व्यक्ति बातें सुन सकता है? कई रिसर्च बताते हैं कि हां, कई अध्ययन बताते हैं कि सुनना आखिरी सेंस होता है जो सबसे बाद में जाता है, UBC (University of British Columbia) 2020 की एक स्टडी में होस्पिस के मरीजों में जब वे अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे तब भी दिमाग की कुछ हिस्से आवाज पर रिएक्ट कर रहे थे, मौत से कुछ घंटे पहले तक. ब्रेन EEG से पुष्टि हुई कि ध्वनि प्रोसेसिंग सिस्टम आखिर तक काम करता रहता है. भले ही मरीज आंखें न खोल पाएं या हिल न सकें, वे परिवार की बातें, संगीत या प्रार्थना सुन सकता है, इससे उन्हें शांति मिलती है