बिना स्पेससूट अंतरिक्ष में जीवन

स्पेस यानी अंतरिक्ष में इंसान बिना किसी सुरक्षा के बहुत कम समय तक ही जिंदा रह सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बिना स्पेससूट के सीधे अंतरिक्ष में चला जाए तो वह लगभग 10 से 15 सेकंड तक ही होश में रह पाएगा. इसके बाद शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और बेहोशी आ जाती है. करीब 1 से 2 मिनट के अंदर स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है. अंतरिक्ष में न हवा होती है और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, इसलिए इंसान का शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और जीवन खतरे में पड़ जाता है.