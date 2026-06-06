दूध उबालने का सही तरीका (Step-by-Step)-

दूध उबालने का मतलब सिर्फ एक बार अच्छा उबाल आना है, बार-बार उबालने से विटामिन नष्ट हो सकते हैं, प्रोटीन की संरचना बदल सकती है और स्वाद भी खराब हो जाता है. ताजा दूध लें, अगर कच्चा है तो अच्छी तरह चेक करें, मोटे तले वाले बर्तन में डालें, मध्यम आंच पर रखें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि तली में न चिपके. जब दूध गर्म होकर ऊपर उठने लगे और उबाल आए, तो आंच धीमी कर दें. इसके बाद 2-3 मिनट और उबालें. झाग को भी अच्छी तरह उबलने दें. गैस बंद कर दें. ठंडा होने दें और फ्रिज में रखें.