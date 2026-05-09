पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार

पश्चिम बंगाल राज्य में नई सरकार के गठन के बाद निवेशकों और व्यापारिक घरानों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. नई सरकार का ध्यान भी अब राज्य की सकल घरेलु उत्पाद को बढ़ाने और नए उद्योगों के जरिए राजस्व सृजन पर रहेगी.