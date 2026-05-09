How Many Billionaires Live In West Bengal Know What Proportion Of The State Population Lives Below Poverty Line 8408683
बंगाल में कितने अरबपति रहते हैं? जानें राज्य की कितनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे
West Bengal BJP Billionaires List 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब सबकी नजरें राज्य की आर्थिक स्थिति पर टिकी हैं. एक तरफ जहां राज्य के पास अरबपतियों और करोड़पति परिवारों का बड़ा आधार है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी को मिटाने की चुनौतियां भी कम नहीं हैं. आइए जानते हैं कि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से बंगाल कितना अमीर है और आम जनता की स्थिति क्या है...