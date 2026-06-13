सबसे लंबा रिकॉर्ड-

guinnessworldrecords.com के मुताबिकदुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चों की मां का नाम वालेंटिना वासिल्येवा (रूस) है. 18वीं शताब्दी में उन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया था, इसमें वो 27 बार प्रेग्नेंट हुई थीं, जिसमें 16 जुड़वां (Twins)बच्चों, 7 तिकड़ी (Triplets) बच्चों, 4 चौकड़ी (Quadruplets) बच्चों को जन्म दिया. उनमें से 67 बच्चे बचपन से आगे जीवित रहे. यह रिकॉर्ड भी तभी कायम हो पाया क्योंकि उनके कई बच्चे एक साथ (multiple births) पैदा हुए. एक-एक करके इतने बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल है.आजकल की स्थिति की बात करें तो उगांडा की मरियम नबातांजी ने 36 साल की उम्र तक 44 बच्चे पैदा किए.