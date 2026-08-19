क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल लाइफ का अहम हिस्सा

आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जो आपको पहले खर्च करने की सुविधा देता है. इसका बिल आप महीने के आखिर में पेमेंट करते हैं. कई लोग क्रेडिट कार्ड की संख्या और इसके बिल को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से उनका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा. लेकिन, सिबिल स्कोर का तो पता नहीं मगर ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखकर जब इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाए, तो आखिर में कर्ज का बोझ ही बढ़ता जाता है. आइए समझते हैं कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? इसे लेकर RBI का क्या नियम है. एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखकर भी आप कर्ज से जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं:-