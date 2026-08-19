ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए या नहीं?
कई लोग अक्सर अलग-अलग बैंकों के कई सारे क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं. ऐसे लोग सोचते हैं कि इससे उनके पास क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगी. ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन इससे मनी मैनेजमेंट करना मुश्किल हो सकता है. ज्यादा कार्ड होंगे, तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा. हर कार्ड का बिल अलग-अलग डेट पर आएगा. ऐसे में आप हर महीने एक दो दिन बाद बस क्रेडिट कार्ड का बिल ही भरते रह जाएंगे. वहीं, अगर बिल पेमेंट में मिनिमम अमाउंट ड्यू का इस्तेमाल करने की आदत है, तो बैठे बिठाए अपने सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ाते चलेंगे, जो जिंदगी भर कम नहीं होने वाला.