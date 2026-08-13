भारत और रूस के बीच ट्रेन

भारत और रूस के बीच ट्रेन चलने की खबर सुर्खियों में है. मगर सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रेन से मॉस्को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा. हवाई दूरी के मुकाबले रेल मार्ग काफी लंबा होगा, क्योंकि संभावित रूट कई देशों से होकर गुजर सकता है. ऐसे में यह सफर सामान्य राजधानी या शताब्दी ट्रेन की यात्रा जैसा सीधा और तेज नहीं होगा. यात्रियों को कई सीमाएं पार करनी होंगी और रास्ते में सुरक्षा जांच, कस्टम तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ सकता है. स्पष्ट कर दें कि अभी रूस और भारत के बीच ऐसी कोई यात्री ट्रेन सेवा शुरू नहीं हुई है और प्रस्ताव भी शुरुआती चर्चा के स्तर पर है.