ये कैल्कुलेशन कितना सही?

वैज्ञानिकों के हिसाब से सामान्य टेबल सॉल्ट के दानों का साइज करीब 0.3 से 0.5 मिलीमीटर होता है. अगर हम औसत आकार मानें तो 1 किलो नमक में लगभग 5 से 8 करोड़ दाने तक हो सकते हैं. कुछ कैल्कुलेशन में इसे 70 लाख से 8 करोड़ तक बताया गया है, क्योंकि दानों का साइज और पैकिंग घनत्व पर निर्भर करता है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर एक दाना 0.1 मिलीमीटर का क्यूब माना जाए तो 1 किलो में करीब 83 करोड़ दाने हो सकते हैं. असल में टेबल सॉल्ट के दाने थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए संख्या थोड़ी कम हो जाती है.