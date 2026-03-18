भारत सरकार ने क्यों लगाया 25 दिन का कैप?

सरकार ने हाल ही में एलपीजी बुकिंग के नियमों में लगे कैप को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर लेने के बाद लोग कम से कम 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे. वहीं, रूलर एरिया में यह गैप 45 दिन का रखा गया है. बता दें कि इस कैप सिस्टम का उद्देश्य जमाखोरी (Hoarding) को रोकना और गैस की सप्लाई चेन को बरकरार रखना है.