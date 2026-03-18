How Many Hours After Booking An Lpg Cylinder Must Be Delivered Learn What Rules Say How To Complain From Home If There Delay 8346945
LPG बुकिंग होने के कितने घंटे भीतर होनी चाहिए गैस सिलेंडर की डिलीवरी, जानिए क्या कहता है नियम? देरी होने पर घर बैठे ऐसे करें शिकायत
LPG Cylinder Delivery Rules: गैस एजेंसी से आपके घर तक गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने का आइडियल समय 2 से 3 दिन है. वहीं, फेस्टिवल और इमरजेंसी सिचुएशन में मैक्सिमम 7 दिन के भीतर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने का प्रावधान है, लेकिन अगर डिलीवरी में इससे ज्यादा देरी होती है तो कंज्यूमर के पास क्या उपाय हैं. आइये जानते है विस्तार से...