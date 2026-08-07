बड़ा ऑटो बाजार
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है, लेकिन कार रखने के मामले में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 2023-24 के आसपास प्रति 1,000 लोगों पर केवल लगभग 24–26 कारें थीं. तुलना करें तो अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों में यह संख्या कई सौ कार प्रति 1,000 लोगों तक पहुंचती है. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भारत को सबसे बड़े संभावित बाजारों में गिनती हैं. जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, मध्यम वर्ग मजबूत होगा और शहरों का विस्तार होगा, वैसे-वैसे कारों की मांग भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.