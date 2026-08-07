कितने भारतीयों के पास है कार

भारत में सड़कों पर बढ़ती कारों को देखकर लगता है कि लगभग हर घर में कार होगी, मगर असली तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है. भारत में कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी कार का मालिक होना अभी भी अधिकांश परिवारों के लिए सपना है. हाल के विश्लेषणों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश के केवल करीब 17.2 प्रतिशत परिवारों के पास कार है. यानी लगभग हर 100 परिवारों में सिर्फ 17 परिवार ही कार के मालिक हैं. इसका मतलब है कि 80 प्रतिशत से अधिक परिवार अब भी कार नहीं रखते. हालांकि आय बढ़ने, आसान ऑटो लोन और बेहतर सड़क नेटवर्क की वजह से कार खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.