How Many Indians Received Nishan E Pakistan Award So Far This One Person Has Been Honored By Both Countries 8367075
अब तक कितने भारतीयों को मिला पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड? इस एक शख्स को दोनों देशों ने अपने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा
Highest Civilian Awards India-Pakistan: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड भारत रत्न हैं. वहीं, पाकिस्तान का निशान-ए-पाकिस्तान है. क्या आप जानते हैं कि भारत के कितने लोगों को अब तक निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है. या कितने लोगों को दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है...