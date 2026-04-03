कितने भारतीयों को मिला निशान-ए-पाकिस्तान?

पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड अब तक चार भारतीयों को मिल चुका है. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई (1990), अभिनेता दिलीप कुमार (1998), सैयद अली शाह गिलानी (2020) और हाल ही में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन (2023) को भी ये अवार्ड दिया गया है.