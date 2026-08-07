पूरे थाईलैंड में उमड़ते हैं टूरिस्ट

कई लोग पूछते हैं कि हर साल बैंकॉक में कितने भारतीय जाते हैं. इसका सीधा सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि थाईलैंड सरकार केवल पूरे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जारी करती है, शहरवार भारतीय पर्यटकों की नहीं. हालांकि यह स्पष्ट है कि अधिकांश भारतीय पर्यटक बैंकॉक के हवाई अड्डों के जरिए थाईलैंड में प्रवेश करते हैं और अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं. इसलिए जब 2024 में 21.29 लाख और 2025 में 24.87 लाख भारतीय थाईलैंड पहुंचे, तो उनमें बड़ी संख्या बैंकॉक पहुंची. यही कारण है कि बैंकॉक भारतीय यात्रियों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी शहरों में लगातार शामिल है. (Source: NSO Thailand/ Nation Thailand, Photos: AI)