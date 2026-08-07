टूरिस्टों की संख्या में इजाफा
बैंकॉक की सड़कों, शॉपिंग मॉल, मंदिरों और बाजारों में भारतीय पर्यटक बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं. इसकी वजह यह है कि भारत लगातार थाईलैंड के शीर्ष विदेशी स्रोत देशों में बना हुआ है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत थाईलैंड आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष देशों में शामिल रहा. इससे पहले 2022 और 2023 में भी भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. भारतीय पर्यटक केवल घूमने ही नहीं, बल्कि शादी, हनीमून, बिजनेस, मेडिकल टूरिज्म और पारिवारिक छुट्टियों के लिए भी बैंकॉक पहुंचते हैं.