पासपोर्ट बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल है. आवेदन करते समय सही जानकारी देना, सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी होता है. पासपोर्ट मिलने के बाद उसकी वैधता, एक्सपायरी डेट और उसमें दर्ज नाम, पता या अन्य जानकारी समय-समय पर जांचते रहें. अगर किसी तरह का बदलाव हो, तो उसे तुरंत अपडेट करा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में विदेश यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. (Photos from IANS, Magnific, AI)