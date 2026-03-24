How Many States Enforce Religious Conversion Law Know Where Harshest Punishment Is Meted Out 8354800
देश के कितने राज्यों में लागू है धर्मांतरण कानून? जानिए कहां मिलती है सबसे कठोर सजा
भारत के करीब 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे कठोर सजा का प्रावधान है. धर्मांतरण कानून का मुख्य उद्देश्य धोखे, लालच या जबरन होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है. साथ ही कई राज्यों में अपने मनमर्जी से धर्म बदलने के लिए भी प्रशासन को पहले से नोटिस देना जरूरी है.