उत्तर प्रदेश

धर्मांतरण कानून के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे कठोर माना जाता है. राज्य में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. यहां सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सजा और भी ज्यादा सख्त है.