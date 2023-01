Tiger Population

How Many Tigers In India केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 53 टाईगर रिजर्व में 2,967 बाघ हैं. शीर्ष न्यायालय अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी द्वारा 2017 में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में विलुप्तप्राय बाघों को बचाने का अनुरोध किया गया है, जिनकी संख्या देश में घटती जा रही है.