सैलरीड क्लास के लिए PF एक बड़ा सपोर्ट

देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF विड्रॉल से जुड़े नियमों को पहले के मुकाबले काफी आसान बनाया है.पहले PF निकालने के लिए ऑफलाइन मोड ही था. इसमें कम से कम 2 महीने लग जाते थे.अब PF से पैसा निकालने के लिए लंबे प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता. ऑनलाइन मोड पर क्लेम करने से 7 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है. EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत जल्द ATM और UPI मोड से प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकालने की सुविधा देने जा रहा है. इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर एक महीने में आप कितनी बार PF क्लेम कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में PF का पैसा निकाला जा सकता है? महीने में किस डेट पर क्लेम करने से बचना चाहिए?