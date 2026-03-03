How Many Wars Iran Fought So Far Here 4000 Year Old Civilization Victories And Defeats Record Know Why Persia Name Was Changed 8328760
ईरान ने अब तक कितनी जंग लड़ी? ये रहा 4000 साल पुरानी सभ्यता की हार-जीत का लेखा जोखा, जानें क्यों बदला 'फारस' नाम
Iran War History: ईरान (प्राचीन फारस) का इतिहास दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली सैन्य इतिहासों में से एक है. साइरस द ग्रेट के सुपरपावर साम्राज्य से लेकर सिकंदर महान और मंगोलों की तबाही तक, ईरान ने कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं. आइये जानते हैं कि कैसे ईरान, ईराक- इजरायल सहित कितने देशों के साथ जंग लड़ चुका है...