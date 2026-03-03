अरब आक्रमण

सातवीं सदी में इस्लाम के उदय के साथ, ससानियन साम्राज्य को अरब सेनाओं के हाथों हार झेलनी पड़ी. इस जीत ने ईरान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया. इसके बाद 13वीं सदी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ईरान पर हमला किया.