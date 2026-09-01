कितने साल पहले धरती पर आए थे कृष्ण

अगर 3228 ईसा पूर्व वाली प्रचलित धार्मिक गणना को आधार माना जाए, तो आज से करीब 5,250 साल पहले कृष्ण के जन्म की बात सामने आती है. वहीं श्रीमद्भागवत की परंपरा के अनुसार उनकी धरती पर आयु करीब 125 वर्ष मानी जाती है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना चाहिए कि कृष्ण के जन्म की कोई ऐसी निश्चित ऐतिहासिक तारीख नहीं है, जिसे सभी इतिहासकार एकमत होकर स्वीकार करते हों. इसलिए 3228 ईसा पूर्व को धार्मिक परंपरा के रूप में और 125 वर्ष को श्रीमद्भागवत में वर्णित आयु के रूप में देखना ज्यादा सही होगा.